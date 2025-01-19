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Tomarza'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Tomarza'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor
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Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmaları, her hafta farklı bir camide gerçekleştiriliyor. Bu hafta Eski TOKİ Mahalle Camii'nde düzenlenen programa ilgi büyük oldu.

Tomarza İlçe Müftülüğü organizesiyle vatandaşlar, her hafta farklı bir camide sabah namazında buluşuyor.

Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından ve hayırseverlerin destekleriyle her Pazar günü farklı bir camide düzenlenen etkinlik, bu hafta Eski TOKİ Mahalle Camii'sinde gerçekleşti. Programına; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere tarafından yapılan açıklamada; "Müftülüğümüz tarafından organize etmiş olduğu sabah namazı buluşmasına genç yaşlı, kadın erkek, birçok cemaatimiz katılım sağladı. Eller semaya, gönüller Rahman'a açıldı. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa zikirler, tesbihatlar ve ilahiler eşliğinde devam edildi. İslam'ın muzafferiyeti, düşmanlarının ıslahı için yaptığı duaya hep birlikte 'Amin' denildi. Program çorba ikramı ile sona erdi. Katılımlarından birbirinden kıymetli hocalarımıza, uzaktan yakından gelerek bu atmosfere katkı sağlayan tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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