Tomarza'da Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Tomarza İlçe Müftülüğü organizesiyle vatandaşlar, her hafta farklı bir camide sabah namazında buluşuyor.

Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından ve hayırseverlerin destekleriyle her Pazar günü farklı bir camide düzenlenen etkinlik, bu hafta Eski TOKİ Mahalle Camii'sinde gerçekleşti. Programına; İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere tarafından yapılan açıklamada; "Müftülüğümüz tarafından organize etmiş olduğu sabah namazı buluşmasına genç yaşlı, kadın erkek, birçok cemaatimiz katılım sağladı. Eller semaya, gönüller Rahman'a açıldı. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programa zikirler, tesbihatlar ve ilahiler eşliğinde devam edildi. İslam'ın muzafferiyeti, düşmanlarının ıslahı için yaptığı duaya hep birlikte 'Amin' denildi. Program çorba ikramı ile sona erdi. Katılımlarından birbirinden kıymetli hocalarımıza, uzaktan yakından gelerek bu atmosfere katkı sağlayan tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ