Tomarza'da Av Komisyonu Toplantısı yapıldı

Tomarza Kaymakamı Selim Eser Başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla Av Komisyonu Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda, 2026-2027 av dönemi, Tomarza Av Komisyon Toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Tomarza Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı İlhan Helvacıoğlu tarafından yapılan açıklamada; "Tomarza ilçe av komisyonunda, Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Söğütlü ve Bektaş Mahallelerinde genel avlağına da keklik bırakılması kararı alınmıştır. Kaymakamımız Selim Eser Bey'e av derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ