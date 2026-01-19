Tomarza'da Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
Tomarza Kaymakamı Selim Eser başkanlığında yapılan toplantıda, 2026-2027 av dönemine ilişkin kararlar alındı. Çanakpınar genel avlağı kapatılırken, keklik bırakma kararı alındı.
Tomarza Kaymakamı Selim Eser Başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş amirlerinin katılımıyla Av Komisyonu Toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda, 2026-2027 av dönemi, Tomarza Av Komisyon Toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda Tomarza Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı İlhan Helvacıoğlu tarafından yapılan açıklamada; "Tomarza ilçe av komisyonunda, Çanakpınar genel avlağı 2026-2027 yılında avlanmaya kapatıldı. Söğütlü ve Bektaş Mahallelerinde genel avlağına da keklik bırakılması kararı alınmıştır. Kaymakamımız Selim Eser Bey'e av derneğimiz adına teşekkür ediyoruz" denildi. - KAYSERİ