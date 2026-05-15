Haberler

Tomarza'da 19 Mayıs coşkusu başladı

Tomarza'da 19 Mayıs coşkusu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tomarza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çelenk sunma töreni ve gençlik yürüyüşü ile coşkuyla kutlandı.

Tomarza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları; Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ve gençlik yürüyüşü ile coşku içerisinde başladı.

Kutlama programı; Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene; Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından saat 'Atatürk'ü Anma Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, ilçe çarşısı boyunca devam ederek yeniden müdürlük önünde sona erdi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yürüyüşte bando eşliğinde marşlar söylendi, öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak bayram coşkusunu ilçeye taşıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Kırmızı görünce çıldırdı, hakemi dövmeye kalktı! Tepkiler çığ gibi

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor