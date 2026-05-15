Tomarza'da 19 Mayıs coşkusu başladı

Tomarza'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları; Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ve gençlik yürüyüşü ile coşku içerisinde başladı.

Kutlama programı; Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene; Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından saat 'Atatürk'ü Anma Gençlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, ilçe çarşısı boyunca devam ederek yeniden müdürlük önünde sona erdi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı yürüyüşte bando eşliğinde marşlar söylendi, öğrenciler ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak bayram coşkusunu ilçeye taşıdı. - KAYSERİ

