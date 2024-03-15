TOKİ Karabük'teki 'İlk evim, ilk iş yerim' projesini tamamlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Karabük'teki 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi ile ilgili jeolojik etüt çalışmaların tamamlandığını, yazın teslim edileceğini belirtti.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Karabük'teki 'İlk evim, ilk iş yerim' projesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bulut, "Jeolojik etüt çalışmalarını bitirdiler. Plan taslağını da hazırladılar. Kurum görüşlerini sordular. Ona da yaz ayları içerisinde parselasyonunu yapıp inşallah teslim edeceğiz. Jeolojik etütler yapılmadan verilse eksik olacak işler. Hazırlansın diye bakılıyor. Kısa bir sürede e-devlete girip yeriyle birlikte parselasyonunu göreceksiniz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK