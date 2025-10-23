Haberler

Tokatlı Öğrenciler Gazze'deki Çocuklara Destek İçin El Emeğiyle Atkı ve Bere Ördü

Tokatlı Öğrenciler Gazze'deki Çocuklara Destek İçin El Emeğiyle Atkı ve Bere Ördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Özlem Ayyıldız öncülüğünde Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla atkı ve bere ördü. El emekleriyle hazırladıkları ürünleri satışa sunarak elde edecekleri geliri Gazze'ye gönderecekler.

Tokat'ta bir ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde Gazze'deki çocuklara destek olmak için el emekleriyle atkı ve bere ördü.

Tokat Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Özlem Ayyıldız öncülüğünde anlamlı bir projeye imza attı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte başlattıkları kampanyada öğrenciler, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla atkı ve bere ördü.

Sınıf ortamında el işi öğrenen minik öğrenciler, kendi el emekleriyle hazırladıkları atkı ve bereleri satışa sunarak elde edecekleri geliri Gazze'ye gönderecek. Hem el becerilerini geliştiren hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Renk renk iplerle örülen atkılar, minik kalplerin büyük sevgisini taşıyor. Proje sayesinde öğrencilerde birlik, beraberlik ve empati duyguları daha da pekişti.

"Bu sayede yardımlaşma bilinci gelişiyor"

Sınıf öğretmeni Özlem Ayyıldız, öğrencilerinin bu duyarlılığının gurur verici olduğunu belirterek, "Çocuklarımız hem el emeğiyle üretmeyi hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi öğreniyor. Bu sayede hem yardımlaşma bilinci gelişiyor hem de vicdanlarıyla büyüyorlar" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.