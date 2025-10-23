Tokatlı Öğrenciler Gazze'deki Çocuklara Destek İçin El Emeğiyle Atkı ve Bere Ördü

Tokat'ta bir ilkokul öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde Gazze'deki çocuklara destek olmak için el emekleriyle atkı ve bere ördü.

Tokat Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Özlem Ayyıldız öncülüğünde anlamlı bir projeye imza attı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte başlattıkları kampanyada öğrenciler, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla atkı ve bere ördü.

Sınıf ortamında el işi öğrenen minik öğrenciler, kendi el emekleriyle hazırladıkları atkı ve bereleri satışa sunarak elde edecekleri geliri Gazze'ye gönderecek. Hem el becerilerini geliştiren hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Renk renk iplerle örülen atkılar, minik kalplerin büyük sevgisini taşıyor. Proje sayesinde öğrencilerde birlik, beraberlik ve empati duyguları daha da pekişti.

"Bu sayede yardımlaşma bilinci gelişiyor"

Sınıf öğretmeni Özlem Ayyıldız, öğrencilerinin bu duyarlılığının gurur verici olduğunu belirterek, "Çocuklarımız hem el emeğiyle üretmeyi hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi öğreniyor. Bu sayede hem yardımlaşma bilinci gelişiyor hem de vicdanlarıyla büyüyorlar" dedi. - TOKAT