Tokat Valisi Abdullah Köklü göreve başladı

Tokat Valisi olarak atanan Abdullah Köklü görevine başladı.

Bakırköy Kaymakamı iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atanan Abdullah Köklü, Tokat'a geldi. İl Özel İdaresi önünde Vali Köklü'yü il protokolü karşıladı. Polis tören mangasını selamlayarak iş başı yapan Vali Köklü, daha sonra makamında misafirleri ağırladı. - TOKAT