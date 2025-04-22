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Tokat Üniversitesi'nde Palyatif Bakım Hastalarına Müzikli Destek

Tokat Üniversitesi'nde Palyatif Bakım Hastalarına Müzikli Destek
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, palyatif bakım hastaları ve yakınları müzik eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen "Nesilden Nesile Engelsiz Gönül Bağı" programında, palyatif bakım hastaları ve yakınları müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile sosyal sorumluluk, gönüllülük ve toplumsal katkı koordinatörlüğü iş birliğiyle "Nesilden nesile engelsiz gönül bağı" programı düzenlendi. Ziraat Fakültesi arka bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, palyatif bakım hastaları ve hasta yakınları katıldı.

Programda, canlı müzikle katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı. Hasta ve yakınlarına çeşitli ikramlar sunularak, sıcak ve destekleyici bir ortam oluşturuldu. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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