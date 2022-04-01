Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi

TOKAT Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 10'u tutuklama talebi mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat merkezli, Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Gözaltına alınan 24 kişiden 14 savcılık tarafından yapılan sorgulamalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Reşadiye Adliyesinde tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli şahsın ise yakalanması maksadıyla soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ele geçirildi. Silah imalathanesi olarak izinsiz faaliyette bulunan işyerinde ise 270 parça silah yapım ve tamiratında kullanılan silah parçaları, 6 adet ses tabancası, ses tabancalarının namlularını açmakta kullanılan torna makinası ve aparatları, 59 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği, hırsızlık suçunda kullanıldığı ve çalındığı değerlendirilen 9 adet kalorifer peteği, 1 adet buzdolabı, çeşitli çap ve uzunluklarda trafo kabloları, muhtelif miktarda inşaat demiri ele geçirildi.