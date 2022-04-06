Torunu Gazi Osman Paşa'yı anlattı

Tokat'ta, Gazi Osman Paşa'nın 122. ölüm yıl dönümü dolayısıyla "Torununun Gözünden Gazi Osman Paşa" konulu konferans düzenlendi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen konferansa Gazi Osman Paşa'nın torunu Şerare Yağcıoğlu Kıvrak konuşmacı olarak katıldı. Kıvrak, çocukluk, gençlik ve öğretmenlik döneminde yapmış olduğu araştırmalar ve aile büyüklerinden dinlemiş olduğu anekdotlarla Gazi Osman Paşa'yı anlattı. Gazi Osman Paşa'nın Tokat ziyaretlerini ve anılarını anlatan Kıvrak, katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.

Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı işbirliği ile düzenlenen programda "Kahramanlık Türküleri" söylendi. Program sonrası TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Şerare Yağcıoğlu Kıvrak'a konferanslarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - TOKAT