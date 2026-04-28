Tokat'ta Kıbrıs gazisine son görev

Tokat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gören Kıbrıs gazisi Bilal Topal, durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Bilal Topal için Yeşilyurt Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Topal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı