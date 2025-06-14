Tokat'ta Jandarma'nın 186. Yıl Kutlaması ve Arama Köpekleri Gösterisi

Jandarma arama köpeklerinden nefes kesen gösteri

TOKAT - Tokat'ta, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında renkli görüntüler oluştu.

Tokat İl jandarma komutanlığında gerçekleştirilen kutlama programına il protokolü ile jandarma personelinin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Program, halk oyunları ekibinin halay gösterileri ile başladı. Programda, il jandarma komutanlığı envanterinde yer alan erzak arama ve bomba arama köpeklerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Köpeklerin sergilediği performans, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Ayrıca, jandarma personelinin yaptığı gösteriler de büyük ilgi gördü.

Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, yaptığı konuşmada "Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar engin, sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır" dedi.