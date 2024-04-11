Tokat'ta Gönüllülerden Askıda Şeker Uygulaması

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir grup gönüllü "askıda şeker" uygulaması ile farkındalık oluşturdu.

Tokat Gönüllü Turizm ve İklim Elçisi Fatma Esin Tuna ile Eda Yelis, Tokat'ın Niksar ilçesinde unutulmaz bir farkındalık etkinliğine imza attı. Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki ağaçlara, iplerle bağlanmış rengarenk şekerler asıldı. Bu girişim, çocukların ve yetişkinlerin ilgisini çekerek şehirde sevimli bir sürpriz etkisi yaşattı.

Tokat Gönüllü Turizm ve İklim Elçisi Fatma Esin Tuna, "Tokat Gönüllü Turizm ve İklim Elçileri olarak Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Niksar'da ağaçların arasına ip taktık. Bunlara da şekerler bağladık. Çarşıya çıkan çocuklar şekerlerini buradan alsınlar istedik. Bu bayram evimize az çocuk geldi. Daha çok çocuğa şeker vermek istedim. Sadece çocuklar değil büyükler de şekeri sever. Herkes şekerlerimizden tatsın istedim. Askıda şeker uygulamasıyla şekerlerimizi buraya astık. Başkaları da ikram etmek isteyenler şekerlerini buraya asabilirler. Şekerseverlere Bu uygulama ile ulaştırabilirler" dedi. - TOKAT