Tokat'ta Garajda Yangın Çıktı

Garajda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen yangında garaj kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde merkeze bağlı Büyükbağlar Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan ve Osman Yılmaz kardeşlere ait garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Garajdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken hasar tespit çalışmaları devam ediyor.