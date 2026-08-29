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Muhtar: Dizi seti merayı tahrip etti, şikayetim üzerine köyün yatırımları durduruldu

Muhtar: Dizi seti merayı tahrip etti, şikayetim üzerine köyün yatırımları durduruldu
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Tokat Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, '15'liler' dizisinin çekimleri sırasında Topçam Yaylası'ndaki 515 dönümlük meranın tahrip edildiğini, çöp ve lastiklerin bırakıldığını öne sürdü. İl Özel İdaresi'nin 'devlete karşı mı geliyorsunuz' dediğini aktaran Konuk, suç duyurusu sonrası takipsizlik kararı aldıklarını ve köye yatırımların durdurulduğunu iddia etti. Alanın eski haline getirilmesini istiyor.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta Günevi Köyü Muhtarı Önder Konuk, "15'liler" dizisinin çekimleri sırasında Topçam Yaylası'ndaki meranın tahrip edildiğini, alanda çöpler ve lastiklerin bırakıldığını öne sürdü. Konuk, tahribat nedeniyle suç duyurusunda bulunmasının ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu iddia etti.

Tokat merkeze bağlı Günevi (Dive) Köyü Muhtarı Önder Konuk, köylerinde çekilen ve TRT'ye hazırlandığı belirtilen "15'liler" dizisi setinin Topçam Yaylası'ndaki 515 dönümlük mera alanını tahrip ettiğini ve arkalarında büyük bir kirlilik bırakarak bölgeden ayrıldıklarını öne sürdü.

Geçen yıl köyde başlayan dizi çekimlerinin ardından film ekibinin Topçam Yaylası'na siperler ve mevziler kazdığını belirten Muhtar Önder Konuk, 515 dönümlük meranın perişan edildiğini ifade etti. Alanda binlerce lastik yakıldığını ve çöplerin bırakıldığını kaydeden Konuk, "Köyümüzde 500-600 büyükbaş, bine yakın küçükbaş hayvan var. Lastik telleri ve çöpler yüzünden hayvanlarımız tehlike altında. Bütün pisliği bırakıp gittiler" dedi.

"ÖZEL İDARE 'DEVLETE KARŞI MI GELİYORSUNUZ' DEDİ"

Konuyu İl Özel İdaresi'ne taşıdıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını aktaran Konuk, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile görüştük. 'Burası tahsisli mera, hayvanlarımız otluyor, kabul etmiyoruz' dedik. Bize 'Sen devlete karşı mı geliyorsun? Bu filmi TRT çekiyor' şeklinde yanıtlar verildi. Avukatımla gittiğimde de aynı tepkiyle karşılaştım. Valilik ve il genel meclisi üyelerinden de bir çözüm bulamadım. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak takipsizlik kararı verildi. İtirazımız da reddedildi, şimdi film şirketini doğrudan mahkemeye veriyoruz. Filmci arkadaşlar burayı tertemiz edeceklerini söylediler. Burayı turizme açacaklarını söylediler. Buraların tekrardan eski haline getirilmesini istiyoruz"

Konuk, şikayetlerinin ardından köye yapılması planlanan yatırımların durdurulduğunu da iddia etti.

Kaynak: ANKA
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