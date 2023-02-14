Tokat'ta depremzededen fahiş kira isteyen ev sahibine yasal işlem yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir depremzedeye evini 4 bin 750 lira gibi fahiş ücrete kiraya veren şahıs, ihbar üzerine tespit edildi. Fırsatçı ev sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde depremzede bir vatandaşa fahiş fiyatla ev kiralayan kişi hakkında yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışan ev sahibinin dairesini 4 bin 750 lira karşılığında kiraya verdiği tespit edildi.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Niksar Belediyesi zabıta ekipleri ve imar müdürlüğü ekipleri soruşturmaya konu olan ve 50. Yıl Mahallesinde bulunan binada yaptığı incelemede, binanın altında bulunan marketin bir bölümünün kaçak olduğunu tespit ettiler. Market mühürlenirken bina sahibi M. Y. hakkında imar kanunun 32. ve 42. maddelerine istinaden yasal işlemler başlatıldığı bildirildi.