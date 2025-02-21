Tokat'ta Çocukların Tehlikeli Kar Topu Oyunu

Tokat'ta çocukların yoldan geçen araçlara kar topu attığı tehlikeli oyun, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezi Mahmut Paşa Mahallesi'nde çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun ortasına kadar gelen çocuklar, hızla geçen araçlara aldırış etmeden kar topu attı. Hareket halindeki otomobilleri hedef alan çocuklar, ardından sokak aralarına kaçtı. Çocukların tehlikeli oyunu çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - TOKAT