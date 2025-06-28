Tokat'ta Bir Karpuz Üreticisi 26 Ton Karpuz Dağıttı

Tokat'ta Bir Karpuz Üreticisi 26 Ton Karpuz Dağıttı
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Tokat'ta Mehmet Kutsal, Zile ilçe merkezinde 26 ton karpuz dağıtarak yine halkla buluştu. Vatandaşlar tırın etrafını sararken, karpuzlar kısa zamanda tükendi. Kutsal, bu yıl da karpuz dağıtımına devam edeceğini belirtti.

Tokat'ta bir karpuz üreticisi vatandaşlara 26 ton karpuz dağıttı.

Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe merkezi meydanında halka dağıttı. Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevreledi, 30 dakikada 26 ton karpuz bitti. Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde 43 ton karpuz dağıtan Kutsal, bu yıl da iki kamyon karpuz dağıtacak.

Mehmet Kutsal, "Halkımız yesin diye bu yıl da karpuz dağıtımına devam ediyoruz. Geçen yıl da iki araba dağıtmıştık. Bu yıl 26 ton geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde yine dağıtacağız. Hüseyin Kodak abimizle beraber dağıtıyoruz. O gönderiyor biz de burada dağıtıyoruz. Bu zamana kadar ki en lezzetli karpuzu ücretsiz dağıtıyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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