Tokat'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel