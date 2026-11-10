Tokat'ta 27 yaşındaki engelli İlayda'ya dedesi ve babaannesi ömür boyu bakacak

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Tokat'ta zihinsel ve bedensel engelli İlayda'nın dedesi ile babaannesi en büyük destekçisi oldu.

Tokat'ta yaşayan 27 yaşındaki İlayda Çelik'e bebeklik döneminde doktorlar tarafından bedensel ve zihinsel engel teşhisi konuldu. 2 yaşındayken bu durumu öğrenen anne ve baba İlayda'yı, dedesi Hasan ve babaannesi Nazike Çelik'e bıraktı. Sağ tarafındaki felç nedeniyle doktorların yürüyemez dediği İlayda, babaannesi ve dedesinin ilgisiyle yıllar sonra yürümeye başladı.

Torunları İlayda'ya ömür boyu bakacaklarını söyleyen dede Hasan Çelik; "Anne ve babası İlayda'nın engelli olduğunu öğrenince bırakıp gittiler. Babaannesiyle bugüne kadar baktık. Ömür boyu bakacağız" dedi.

Temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen babaanne Nazike Çelik ise; "Ne anne ne de baba ilgileniyor. Biz ilgileniyoruz, biz bakıyoruz. 2 yaşındayken doktora götürdük. 'Beyninde problem var. Sağ tarafı tutmuyor' dedi. Eğitim aldırdık. Yürümeye başladı. Elinden tutup gezdiriyoruz ve sokaklara çıkartıyoruz" dedi.

Komşuları Pembe Araz ise "İlayda'yı çok seviyorum. Onunla oturup konuşuyoruz. Dedesi de babaannesi de çok güzel bakıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı