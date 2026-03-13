Haberler

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak belirlendi ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi. AFAD gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
