Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
Afad'ın paylaştığı bilgilere göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.37 kilometre olarak kaydedildi. AFAD gelişmelerin takip edildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı