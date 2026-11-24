Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından Üniversite Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan 500 araç kapasiteli katlı otopark hizmete açıldı.

Üniversite Hastanesi'nin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen proje, 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip. 500 araç kapasiteli katlı otoparkın, hastaneye gelen hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının park sorununa çözüm sunması hedefleniyor.

Hizmete açılan otoparkın, hastane çevresindeki araç yoğunluğunun azaltılmasına ve sağlık kampüsündeki ulaşımın daha düzenli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, katlı otoparkın üniversitenin sağlık kampüsünde uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli bir eksikliği gidereceğini belirtti. Yaklaşık 10 ay önce temeli atılan otoparkın 6 bin 250 metrekare kapalı alana ve 500 araç kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, yatırımın yalnızca üniversiteye değil, Tokat'ta sağlık hizmeti alan tüm vatandaşlara katkı sunacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı