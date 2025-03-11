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TMO Personeli Kadir Pancaroğlu'nun Cenazesine Vali Yardımcısı Katıldı

TMO Personeli Kadir Pancaroğlu'nun Cenazesine Vali Yardımcısı Katıldı
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Geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybeden Toprak Mahsulleri Ofisi personeli Kadir Pancaroğlu, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uysal ve TMO yetkilileri katıldı.

Geçirdiği talihsiz bir iş kazası sonucu yaşamını yitiren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) personeli Kadir Pancaroğlu, Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

TMO Açık Yığın Sahasında görevli Kadir Pancaroğlu, geçirdiği talihsiz iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Pancaroğlu için bugün öğle namazını müteakip Paşa Camiinde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uysal, TMO Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Fatih Kaya, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Baş Müdürü Fatih Gümüş, TMO personeli ve Pancaroğlu'nu ailesi ve yakınları katıldı.

Pancaroğlu'nun yakınları ve mesai arkadaşlarıyla görüşen ve üzüntüsünü dile getiren Vali Yardımcısı Ali Uysal, Vali Doç. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da taziyelerini ileterek, baş sağlığı diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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