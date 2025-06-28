Tır Şoföründen Düğün Konvoyu: Kırmızı Tırlar Göz Doldurdu

Tır Şoföründen Düğün Konvoyu: Kırmızı Tırlar Göz Doldurdu
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Gökhan Yıldız, son model kırmızı tırlarla oluşturduğu ilginç düğün konvoyu ile İstanbul Bağcılar'da dikkat çekti. Gelin alma töreninde meşaleler ve davul zurna eşliğinde gelen tır konvoyu, görenlerin beğenisini topladı.

Uluslararası taşımacılık yapan tır şoförü Gökhan Yıldız, son model tırlarla ilginç bir düğün konvoyu oluşturdu. Kırmızı renkli son model tır güllerle süslenip gelin arabası olurken görenlerin beğenisini topladı.

Alışılmışın dışında bir konvoy görüntüsü İstanbul Bağcılar'da kaydedildi. Lüks ve son model tırlardan oluşan düğün konvoyu görenlerin dikkatini çekti. Tır şoförü Gökhan Yıldız, gelin alma töreni için Sinem Yıldız'ın evinin önüne arkadaşları ile birlikte tır konvoyu yaparak geldi. Meşaleler ve davul zurna eşliğinde Bağcılar'daki evin önüne gelen damadın vatandaşlardan büyük ilgi gördüğü anlar havadan görüntülendi.

Son model kırmızı tır ile gelin almaya gelen Gökhan Yıldız, "Biz bu işi gönül vererek severek yapıyoruz. Gönül vererek yaptığımız işi layığı ile yaptığımıza inanıyorum. Eşim de lojistik işinde çalışıyor" dedi. Konvoyu çok beğendiğini dile getiren Sinem Yıldız, "İkimiz de lojistik sektöründe çalıştığımız için eşimin böyle bir düğün konvoyu yapmak hayaliydi. Eşimin hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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