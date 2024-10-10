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TİKA ve Herat İş Birliği ile Afganistan'da Dünya Turizm Günü Fuarı Düzenlendi

TİKA ve Herat İş Birliği ile Afganistan'da Dünya Turizm Günü Fuarı Düzenlendi
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Herat İl Kültür ve Bilgi Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuarda, Afganistan'ın tarihi İhtiyareddin Arg Kalesi'nde el sanatları, yöresel ürünler ve Türkiye-Afganistan tarihi eserleri sergilendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Herat İl Kültür ve Bilgi Müdürlüğü Turizm Birimi iş birliğinde Afganistan'ın tarihi İhtiyareddin Arg Kalesi'nde "Dünya Turizm Günü" sebebiyle fuar düzenlendi.

TİKA ve Herat İl Kültür ve Bilgi Müdürlüğü tarafından Herat şehrinin sembolü olan İhtiyareddin Arg Kalesi'nde el sanatları sergilenirken, yöresel ürün satışı yapanlar ve kitapçılar da stant açtı. Seyahat ve turizm şirketlerinin stantları ise 6 gün boyunca ziyaret edildi. Afganistan'ın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde, Herat'ın tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. Fuarda TİKA'nın desteğiyle açılan Türkiye ve Afganistan'ın tarihi eserleriyle birlikte doğal güzelliklerine ait minyatür ve resim sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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