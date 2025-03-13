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TİKA, Tayland'daki Sel Felaketinden Etkilenmiş Ailelere Yardım Ulaştı

TİKA, Tayland'daki Sel Felaketinden Etkilenmiş Ailelere Yardım Ulaştı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tayland'ın Songkhla bölgesinde sel felaketinden etkilenen 900 aileye gıda kolisi gönderdi. Törene yerel yöneticiler ve CICOT temsilcileri katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland'ın Songkhla bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi ulaştırdı.

TİKA, Tayland'ın güneyindeki Songkhla bölgesinde yakın zamanda bölgede meydana gelen sel felaketinden etkilenen ihtiyaç sahibi 900 aileye gıda kolisi teslim etti. Tayland Merkezi İslam Komitesi (CICOT), yerel yönetimler ve Goodness Vakfı iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda paketlerinin dağıtım törenine, CICOT Genel Sekreteri ve Milletvekili Surin Palarae, Songkhla Vilayeti Vali Yardımcısı Parinda Palarae, TİKA yetkilileri ve Goodness Vakfı yöneticileri katıldı.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, bölgedeki sel mağduru ailelere umut oldu ve 2 ülke arasındaki dostane ilişkileri pekiştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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