TİKA, Ramazan'da Karadağ'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı boyunca Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerine temel gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan gıda paketlerini teslim etti.

Her yıl Ramazan ayında farklı ülkelere çeşitli yardım programları düzenleyen TİKA, Karadağ'da dar gelirli ailelere gıda kolisi ve hijyen ürünleri dağıtarak destek sağladı. TİKA ve Karadağ İslam Birliği ile gerçekleştirilen dağıtımlar, Karadağ'ın Plav, Gusinye, Ulçin, Budva, Tivat, Kotor ve Hersek Novi gibi birçok şehrin yanı sıra Karadağ Mülteci Merkezi'ne de ulaştırıldı.

TİKA, Ramazan ayındaki yardımlarını bin aileye ulaştırmayı hedefledi. - ANKARA