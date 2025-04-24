TİKA, Moldova'da Cezeri Laboratuvarı ile Gençleri Teknolojiye Kavuşturuyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Üniversitesi'nde hayata geçirdiği Cezeri Laboratuvarı projesiyle gençlerin teknolojiye erişimini destekliyor.

TİKA tarafından Moldova Devlet Üniversitesi'nde teknolojik cihazlarla donatılan Cezeri Laboratuvarı'nın etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 15 akademisyen ve 5 öğrenci olmak üzere toplam 20 kişilik gruba 2 haftalık eğitim programı düzenlendi. Katılımcılar, 3D tasarım ve baskı, robotik uygulamalar ve mekatronik projeler üzerine hem teorik bilgiler aldı hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Program sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, TİKA Kişinev Koordinatörü Tarık Mete ve Moldova Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vladimir Dolghi katıldı.

Cezeri Laboratuvarları, Türkiye'de üretilen cihazlar ile donatıldı

TİKA, bugüne kadar Bosna Hersek, Bangladeş, Cezayir ve Güney Afrika gibi pek çok farklı ülkede kurduğu Cezeri Laboratuvarları aracılığıyla gençlere teknolojiye erişim imkanı sunuyor. Türkiye üretimi 3D yazıcılar, CNC router cihazları, lazer kesim makineleri ve robotik setler ile donatılan bu laboratuvarlar, mühendislik öğrencileri ve akademisyenler için birer inovasyon merkezi haline geldi. TİKA tarafından Bilim ve Teknoloji Eğitim Programı (BİTEP) kapsamında geliştirilen Cezeri Laboratuvarları, Aralık 2024'te ilki Ankara'da düzenlenen CezeriFest teknoloji festivaline katılacak gençleri de bir araya getirerek uluslararası düzeyde bilimsel iş birliklerini ve yenilikçi düşünceyi teşvik ediyor. - ANKARA