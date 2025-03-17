TİKA'dan Somali'deki Yetimlere Ramazan İftarı ve Bayramlık Kıyafet Dağıtıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları kapsamında Somali'deki Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde iftar programı düzenleyerek 175 yetime bayramlık kıyafet dağıttı.

Somali'de yıllardır süren iç savaş, terör ve kuraklık nedeniyle binlerce çocuk sahipsiz ve bakıma muhtaç hale gelen, savaş ve çatışmaların gölgesinde hayat mücadelesi veren yetim çocuklar, Mama Ugaaso Yetimhanesi'nde barınarak hayata tutunmaya çalışıyor.

TİKA, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla yetimhanede iftar programı düzenledi. 4 ila 17 yaşları arasındaki 130 erkek ve 45 kız çocuğun kaldığı yetimhanede düzenlenen programda çocuklara iftar yemeği ikram edildi. Ayrıca, bayram sevincini yaşamaları için her birine bayramlık kıyafetler hediye edildi. - ANKARA