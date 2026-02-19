Haberler

TİKA'dan Bakü'de iftar programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'de iftar programı düzenlendi.

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'de iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk iftarlar açıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından başkent Bakü'deki Şehitlik Camii'nde iftar programı gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen iftar programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli de katıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelen insanlar, namazlarını kıldıktan sonra birlikte Şehitlik Camii'nde oruçlarını açtılar. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Ada basınından Fenerbahçe'ye olay sözler

Ada basınından Fenerbahçe'ye olay sözler
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar

Korkulan oldu!
Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?

Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar

-40 puanlı takımı yenemeyince tesisi bastılar
Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar

Gözaltına alınmıştı, ünlü modacı itiraf etti