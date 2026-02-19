TİKA'dan Bakü'de iftar programı

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Şehitlik Camii'de iftar programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ilk iftarlar açıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Program Koordinatörlüğü tarafından başkent Bakü'deki Şehitlik Camii'nde iftar programı gerçekleştirildi. Ramazan ayının ilk gününde gerçekleştirilen iftar programına Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli de katıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda bir araya gelen insanlar, namazlarını kıldıktan sonra birlikte Şehitlik Camii'nde oruçlarını açtılar. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı