TİKA, Azerbaycan'da bin 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayının ruhunu yaşatmak için Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi gönderdi.

TİKA, Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda kolisi ulaştırdı. TİKA'nın Ramazan ayı programı kapsamında, Azerbaycan'da başta şehit ve gazi aileleri, Karabağ göçmenleri, Ahıskalı Türkler, engelli bireyler ve yetim aileler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine bin 500 adet gıda kolisi teslim edildi.

Azerbaycan'daki projeler hakkında bilgi veren TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, düzenledikleri iftar programlarının ve gıda kolisi dağıtımlarının 2 ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın bir göstergesi olarak gördüklerini belirtti.

Gıda yardımı alan Karabağ göçmeni Kasım Zeynelov, TİKA'ya teşekkür ederek, "Allah Türkiye'mizi var etsin. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, devletlerimiz var olsun" dedi. - ANKARA