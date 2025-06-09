Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti

Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesi ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Bakan Bolat ve Vali Vekili Güler, 1 Mart 1994 tarihinde Erzurum'da şehit olan Jandarma Er Olcay Erteğli'nin ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Bolat ve Güler, ailenin bayramını kutlayarak hal ve hatırlarını sordular.

Bakan Bolat ve Vali Vekili Güler daha sonra Kore Gazisi Recep Çetin Ünsal ile Kıbrıs Gazisi Hüseyin Akgül'ü evlerinde ziyaret etti. Gazilerle bir süre sohbet eden Bolat ve Güler, bayramlarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Ziyaretlerin ardından Bakan Bolat ve Vali Vekili Güler, tüm şehitler ve gaziler için minnet duygularını ifade ederek, vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanlara her zaman sahip çıkılacağını vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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