THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı - Haberler

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THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

Tokat Havalimanı'na inen THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından İstanbul'a uçuş yaptı.

İSTANBUL (İHA) - Tokat Havalimanı'na inen THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından İstanbul'a uçuş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Star Alliance' yazılı TK 2583 sefer sayılı uçak 132 yolcusu ile Tokat Havalimanı'na 11.20'de iniş yaptı. Tokat'tan İstanbul'a dönecek olan yolcular 12.00'de uçağa alındı. Teknik arıza yapan uçakta yolcular yaklaşık bir saat bekledikten sonra indirildi. Tokat Havalimanı'nda arızanın giderilmesi için bekleyen 132 yolcudan 6'sı biletini başka bir güne erteledi. Teknik arızanın giderilmesinin ardından yolcular tekrar uçağa alındı. THY uçağı 5.5 saatlik rötarın ardından 126 yolcusu ile İstanbul Havalimanı'na uçuş yaptı.

Geçtiğimiz gün Tokat-İstanbul seferini yapacak Anadolujet firmasına ait uçakta teknik arıza nedeniyle havalanamamıştı. - TOKAT

THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

THY uçağı Tokat'ta 5.5 saatlik rötarın ardından kalkış yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları, Tokat Havalimanı, İstanbul, Tokat, Yerel, Haberler

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