THY'nin Yolcu Ekranlarında Pamukkale Travertenleri Tanıtılacak

Güncelleme:
Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün girişimleri sonucu Türk Hava Yolları, uluslararası uçuşlarında Pamukkale travertenlerine yer verecek. Bu gelişme ile Pamukkale, uluslararası alanda tanıtılacak.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün girişimleri ile THY'nin uluslararası uçuşlarında kullandığı yolcu ekranlarında dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine yer verildi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün yaptığı açıklamada, " Türk Hava Yolları'nın uluslararası uçuşlarında ülkemizin tarihi-turistik yerleri yolcu ekranlarında fotoğraflar ile tanıtılır. Pamukkale travertenleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan uluslararası bir markamız olmasına rağmen bu tanıtımlarda yer almıyordu. Aralık ayında THY yetkilileri ile iletişime geçip, bu durumun dikkate alınarak Pamukkale'nin THY ekranlarında yer almasının şart olduğunu ifade ettik. Talebimizin karşılık bulması nedeniyle THY yönetimine şehrimiz adına teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
