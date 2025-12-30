THY olumsuz hava şartları nedeniyle 61 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL