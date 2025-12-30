Haberler

THY olumsuz hava şartları nedeniyle 61 seferini iptal etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 31 Aralık tarihinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların uçuş durumlarını ve bilet işlemlerini takip etmeleri istendi.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

