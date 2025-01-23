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THY, 13 Yıl Aradan Sonra Suriye Seferlerini Yeniden Başlattı

THY, 13 Yıl Aradan Sonra Suriye Seferlerini Yeniden Başlattı
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Türk Hava Yolları'nın 13 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği İstanbul-Şam uçuşu, yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyelilerin duygusal anlarına tanıklık etti. Yolcular, özgürlük şarkıları söyleyerek uçağa bindi.

THY'nin 13 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk uçuşla yıllar sonra ülkelerine dönen Suriyeliler, gözyaşları içerisinde özgürlük şarkıları söyledi.

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla gerçekleştirildi. Tarihi sefere THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY yetkilileri ve ülkelerine yıllar sonra dönen Suriyeli yolcular katıldı. İstanbul'dan, Arapça "Başını dik tut, artık özgürsün Suriye" şarkısını söyleyerek uçuğa binen yolcular, kabin ekibi tarafından lokumla karşılandı. Uçak içerisinde de hem sevinç hem duygu dolu anlar yaşandı. Suriye bayraklarıyla uçak içinde dolaşan Suriyeliler özgürlük şarkıları söyledi. Bazı yolcular ise mutluluktan ağladı. Duygusal anların yaşandığı uçuşta özgürlük şarkıları söyleyen Suriyeli yolcular gözyaşlarını tutamadı.

Suriye'ye 7 yıl sonra geri ülkesine giden Suriyeli Ayla Alisa, "Çok mutluyum. Mutluluk yeterli bir kelime değil. 11 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Çok şey yaşadım, çok şey atlattım. Burada büyüdüm. Türkiye'yi çok seviyorum, ikinci vatanım diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Türkiye'ye" dedi.

Şam'a 16 yıl sonra döndüğünü kaydeden bir diğer Suriyeli yolcu Muhammed Naimoğlu, şimdi ziyaret için gittiğini, daha sonra da kesin dönüş yapacağını söyledi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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