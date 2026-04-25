Tescilli Karacadağ pirincini kullanan ev hanımları 'lezzet' ve 'besin kalitesi' farkını anlatı

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen tescilli "Karacadağ pirinci"ni ilk defa kullanan ev hanımları, "lezzet" ve "besin kalitesi" farkını anlattı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır'ın eşsiz iklimi ile Karacadağ'ın volkanik topraklarının ürünü olan Karacadağ pirinci, Lyra Heritage markasının öncülüğünde küresel bir lezzet ve sağlıklı olmasıyla tercih ediliyor. Marka, gerçekleştirdiği kapsamlı bilimsel analizlerle, ata tohumu olan bu özel pirincin sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda düşük glisemik indeksi, yüksek besleyiciliği ve sporcu dostu yapısıyla da fark oluşturmasıyla dikkat çekiyor. Ürünü ilk defa kullanan ev hanımları ve sporcu, Karacadağ pirincinin lezzet ve besin kalitesini deneyimledi.

Lyra Heritage Yönetim Kurulu Başkanı İclal Beşenk, şirket olarak bu işe başladıkları günden itibaren iki şeye çok önem verdiklerini söyledi. Birincisi bu işe bilimsel olarak çok yaklaştıklarını belirten Beşenk, alt yapılarını güçlü tutmak için analiz raporları, Karacadağ pirinciyle ilgili hem Türkiye'de, hem de dünyada yapılmış yayınların hepsini araştırıp bulduklarını ifade etti.

İnsanları da bilgilendirmek adına web sitelerine yerleştirdiklerini kaydeden Beşenk, "İkinci aşamamızda saha araştırmaları oldu. Pirinci kullanan hanımlarla birebir görüştük. Hatta bazı yemekleri beraber yaptık. Sosyal medya hesabımızdan paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bilmeyen kişilerin ilk tepkileri gerçekten çok güzel oldu. Hem sağlıklı olması, hem leziz olması onlar için gerçekten paha biçilemez bir şeydi. Memnuniyetlerini çok güzel dile getirdiler. Karacadağ pirincini bilen müşterilerimiz ise kolay yoldan buna erişebilmek fikirleri çok hoşuma gitti ve çok büyük bir memnuniyetle yemeklerini yaptılar. Sofraları beraber paylaştık. Başından itibaren geri dönüşler çok güzel oldu. Daha fazla saha çalışmaları yapmayı düşünüyoruz. Şu an Türkiye'de yapıyor. Ama umuyoruz ki önümüzdeki yıllardan itibaren bu çalışmaları dünyada da yapabiliriz" dedi.

Ev hanımı Tuba Güneş, Karacadağ pirincini bilmediğini, İclal Hanım vesilesiyle tanıştığını dile getirerek, "Karacadağ pirinci, kullandığım diğer pirinçlere göre gayet lezzetli, gayet besleyici ve sağlık açısından güzel bir besin kaynağı. Kendime ve çocuklarıma severek yapıyorum" diye konuştu.

Basketbolcu Nuran Tutsak ise profesyonel basketbolcu olduğunu, sporcuların sağlıklı beslenme üzerine kontrollü bir şekilde davrandığını aktardı. Karacadağ pirincini denemiş bir sporcu olarak diğer pirinçler arasındaki farklı çok fazla anlaşılır bir şekilde görebildiğini söyleyen Tutsak, "Glisemik endeksi düşük, protein oranı yüksek. Tat olarak çok lezzetli buldum. Her şeyden önce sağlıklı bir ürün tüketiyorum" şeklinde konuştu.

Ev hanımı Meral Altu da, Karacadağ pirincini çok beğendiklerini, çok sevdiklerini dile getirerek, "Sağlıklı olduğu için çocuklar daha çok sevdi. Özelikle 12 yaşındaki kızım, sağlık açısından sevdiği, daha bilinçli olduğu için yiyoruz, seviyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı