Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Terör mağduru ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 48'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 48'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 48'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten Abdullah Demir, evlatları için burada oturduklarını söyledi. Demir, "Bu vicdansızlar burayı terk edip gitmişler. Evlatlarımızı buradan alıp Lice'ye götürüp teslim ettiler. Eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Onları almadan buradan kalkmayacağız. Evlat acısıdır, 13 bayramdır göremiyorum. Bunun kadar acı bir şey var mı? Evlatlarımız için oturuyoruz, 37 evladımız geldi. Hiçbir evladımıza kelepçe vurulmadan anne ve babalarına teslim edildi. Oğlum Fatih kaç gel, Türk adaletine teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title