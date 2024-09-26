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Termal Kameralı Dronlarla Leylek Yuva Bakımı Başlatıldı

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Tekirdağ ve çevresinde enerji hatlarında bakım yapan TREDAŞ ekipleri, termal kameralı dronları leylek yuvalarının bakımında da kullanıyor. Leyleklerin sağlıklı göçü ve yuvalarının korunması için harekete geçen ekipler, zarar gören yuvaları onarıyor.

Termal kameralı dronlar aracılığıyla leylek yuvalarında bakım başlatıldı

TEKİRDAĞ - Kilometrelerce uzunluktaki enerji hatlarında termal kameralı dron aracılığıyla bakım çalışmaları gerçekleştiren TREDAŞ ekipleri, teknolojik altyapıyı leyleklerin yuvaları için de kullanıyor. Ekipler, leylek yuvalarının devamlılığının sağlanması ve sağlıklı enerji akışı için, bozulan ve zarar görmüş yuvaların bakımını yapıyor.

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde elektrik dağıtımını üstlenen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ hizmet bölgemizdeki her noktaya kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik dağıtım hizmeti sunarken, çevreye ve doğaya dost, yaban hayata saygılı bir anlayış ile hareket ediyor. Doğal yaşamın korunması ve ekosistemin dengesi açısından elektrik direklerine konan, yuva yapan kuşları koruma altına alan ve onlara güvenli bir güzergah oluşturan şirket ekipleri, leyleklerin sıcak bölgelere göçünün ardından yuvaların bakımı için harekete geçti.

TREDAŞ ekipleri, elektrik hizmeti sağlanan Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmasının yanında, sosyal projelere de destek oluyor. Kilometrelerce uzunluktaki hatlarda termal kameralı dron aracılığıyla bakım çalışmaları yapan ekipler, teknolojik altyapıyı leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

Kuşların göç güzergahında bulunan Trakya'da, leylek yuvalarının devamlılığının sağlanması ve sağlıklı enerji akışı için ekipler tarafından yerinde tespitler yapılıyor. Leylek yuvalarının bakım çalışmalarını dron aracılığıyla gerçekleştiren ekipler, bozulan veya zarar görmüş yuvaların bakımlarını yaparak tekrar yerlerine yerleştiriyor. TREDAŞ, doğaya ve canlılara olan sorumluluk bilinci ile çıktığı bu yolda yaklaşık altı yıldır süren yeni yuva projesinde leyleklerin can güvenliğini koruyor.

Termal Kameralı Dronlarla Leylek Yuva Bakımı Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Yerel

Teknoloji Havacılık Tekirdağ Enerji Termal Çevre Yaşam Yerel Doğa

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