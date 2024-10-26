Terkos Gölü'nde Pembeye Bürünmüş Doğa Manzarası
İstanbul'un Terkos Gölü kıyısında açan binlerce çiçek, gölün yarısını pembeye boyadı. Havadan görüntülenen bu mest edici manzara, doğaseverler için görsel bir şölen sundu.
İstanbul'da bulunan Terkos Gölü kıyısında açılan çiçekler, yüzeye yayılınca gölün yarısı adeta pembeye boyandı. Gölde oluşan mest eden manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Terkos Gölü'nün yarısını binlerce çiçek pembeye boyadı. Göl kıyısında açan çiçekler, gölün yüzeyinde yayıldı. Çiçekler gölün üzerinin pembeye bürünmesine neden oldu. Teknelerin arasında ve göl kıyısında oluşan manzara, görsel şölen oluşturdu. Gölde oluşan mest eden görüntü havadan görüntülendi. - İSTANBUL