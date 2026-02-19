Haberler

Tercan Kaymakamı Duman'dan "şemsiye" görüntülerine açıklama

Tercan Kaymakamı Duman'dan 'şemsiye' görüntülerine açıklama
Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen kurtuluş günü etkinliğinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman, koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası çeşitli eleştiriler yapıldı. Duman, durumu fark ettiğinde şemsiyeyi kendisinin taşıdığını belirtti ve kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen kortejde, Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın koruma polisinin taşıdığı şemsiye altında yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman'ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin çeşitli eleştiriler yapıldı.

Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirterek, "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duman, açıklamasında kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
