Tercan'da Şehit Bayracı, şehadetinin 7. yıl dönümünde yad edildi

Tercan'da Şehit Bayracı, şehadetinin 7. yıl dönümünde yad edildi
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın şehadetinin 7. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'nın şehadetinin 7. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi.

21 Haziran 2018 tarihinde Hakkari Çukurca'da şehit düşen Resul Bayracı yad edildi. Bu kapsamda ilk olarak şehidin adının verildiği Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı İmam Hatip Ortaokulunda şehidin annesi Fatma ve babası Ahmet Bayracı'nın da katılımıyla bir program düzenlendi. Burada şehidin ailesine Türk bayrağı takdim edildi.

Daha sonra ilçe protokolü ve şehit ailesi şehidin kabristanını ziyaret ederek dualarla Şehit Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı'yı yad etti. Şehit ailesi kabristanda duygusal anlar yaşadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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