Erzincan'ın Tercan ilçesinde Orhan Özyürek'e ait bir araçta çıkan yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. İtfaiyenin gecikmesi nedeniyle yangın büyüdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tercan'da alev alev yanan araç pert oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yanan araç pert oldu.

Tercan ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Orhan Özyürek'e ait 24 ABN 804 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İddiaya göre itfaiyenin gecikmesi üzerine araç kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.