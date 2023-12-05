Üye Girişi
Haberler

Tercan'da alev alev yanan araç pert oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Orhan Özyürek'e ait bir araçta çıkan yangın sonucunda araç tamamen kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. İtfaiyenin gecikmesi nedeniyle yangın büyüdü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tercan'da alev alev yanan araç pert oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde yanan araç pert oldu.

Tercan ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Orhan Özyürek'e ait 24 ABN 804 plakalı araçta bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı. İddiaya göre itfaiyenin gecikmesi üzerine araç kullanılamaz hale geldi ve pert oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karşıyaka Erzincan Tercan Olaylar İtfaiye Trafik Kazaları Otomobil Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aile YENİ BÖLÜM (23. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (65. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (5 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 5 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Threads çöktü mü? 5 Aralık Threads neden açılmıyor, mu var? Threads sayfa neden yenilenmiyor? Resmi Gazete Atama Kararları | 5 Aralık 2023 Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına mı alındı, suçu ne? Şule Özbek mi, Türk mü? Urfa dürüm tarifi! MasterChef Urfa dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title