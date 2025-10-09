Tepecik Kız Hafızlık ve Kur'an Kursu Temeli Atıldı

Aydın İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Efeler Şubesi iş birliğiyle Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi'nde inşa edilecek olan Tepecik Kız Hafızlık ve 4-6 Yaş Kur'an Kursunun temeli atıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş hafızlık eğitiminin hem birey hem de toplum için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Bugün sadece bir binanın değil, bir neslin geleceğinin temelini atıyoruz. Kur'an'ın muhafızları olacak yavrularımız burada yetişecek. Kur'an kursu sayımız özellikle kız öğrenciler için yeterli değil. Bu yeni eğitim yuvası, yalnızca Tepecik'e değil Aydın genelinde hizmet verecek. Hedefimiz, burada dinine, milletine ve insanlığa faydalı hafızlar yetiştirmek. Bu hayra öncülük eden Rahmi Bakış Bey başta olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tamamlandığında, modern yapısıyla dikkat çekecek olan kurs binası; yatılı hafızlık eğitiminin yanı sıra 4-6 yaş grubu çocuklara da değerler eğitimi sunarak Kur'an'la yetişen nesillere ev sahipliği yapacak.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, din görevlileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldığı program, Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun'un yaptığı duayla sona erdi. - AYDIN