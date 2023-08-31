Tepebaşı'nda Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tepebaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, Tepebaşı Belediyesi tarafından 5 farklı mahallede 5 farklı sanatçı ile eş zamanlı düzenlenen konserler ile kutlandı.

Tepebaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, Tepebaşı Belediyesi tarafından 5 farklı mahallede 5 farklı sanatçı ile eş zamanlı düzenlenen konserler ile kutlandı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent halkını buluşturmaya devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı da belediye tarafından 5 farklı mahallede 5 farklı sanatçı ile eş zamanlı düzenlenen konserler ile kutlandı. Uluönder Mahallesi Muammer Uludemir Sanat Parkı içi Amfi'de Zeynep Ulusoy, Yeşiltepe Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Gürsel Demir Deneyimli Kafe önünde Murat Şan, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Futbol Sahasında Nurcan Yılmaz, Batıkent Mahallesi Şair Rasim Köroğlu Deneyimli Kafe önünde Salim Özkara ve Yenibağlar Mahallesi Kum Saha Bağlar Parkı'nda ise Nova (Rock Grubu) Eskişehirlilere coşku dolu bir bayram yaşattı.

Konser alanlarını dolduran 7'den 77'ye tüm mahalleli, ellerinde Türk bayrakları ile sanatçıların seslendirdiği şarkı ve marşlara hep bir ağızdan eşlik etti. 5 mahallede düzenlenen konserlerde vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşku ile kutlarken, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.