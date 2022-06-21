Tepebaşı Belediyesi'nin Yaz Futbol Okulları Başlıyor
ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi’nin 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Futbol Okulları, 24 Haziran Cuma günü başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Futbol Okulları, 24 Haziran Cuma günü başlıyor.
Yaz Futbol Okulları, Tepebaşı Belediyesi'nin 3 spor merkezinde düzenlenecek. Yunus Emre Spor Tesisileri, Ediz Bahtiyaroğlu Sahası ve Behiç Erkin Sahası'nda, 7-16 yaş arası çocuklar, yaz boyunca uzman eğitmenler gözetiminde futbol öğrenecek.
Yaz Futbol Okulları için kayıtlar, yine 3 spor merkezinde yapılacak.
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen spor faaliyetleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.
ANKA / Yerel