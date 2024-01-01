Tepebaşı Belediyesi Şehit Yakınlarını ve Gazileri Ziyaret Etti
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Ziyarette Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yeni yıl mesajı ileten ekip, şehit yakınlarına ve gazilere sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Ayrıca, Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan takvimlerden de dağıtıldı. Ziyaretlerden dolayı şehit yakınları ve gaziler Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür etti.
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Tepebaşı Belediyesi ekipleri, yeni yıl dolayısıyla şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti. Ziyarette Tepebaşı Belediye Başkan Dt. Ahmet Ataç'ın yeni yıl mesajını ileten ekip, şehit yakınlarına ve gazilere yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur dileyerek Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı takvimlerden dağıttı. Şehit yakınları ve gaziler de ziyaretlerinden dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Ekibe, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü de eşlik etti. - ESKİŞEHİR