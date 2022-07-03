Tepebaşı Belediyesi; Kurban Bağışlarını, İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak
ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecek.
Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi'ne nakdi bağış yapmak isteyen yurttaşlar ise Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabilecek.
Kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlar, 0222 340 04 02 numaralı telefon numarası ile iletişime geçebiliyor.
ANKA / Yerel