Tepebaşı Belediyesi; Kurban Bağışlarını, İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecek. Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi'ne nakdi bağış yapmak isteyen yurttaşlar ise Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabilecek. Kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlar, 0222 340 04 02 numaralı telefon numarası ile iletişime geçebiliyor. ANKA / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Tepebaşı Belediyesi; Kurban Bağışlarını, İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.