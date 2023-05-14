Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Eşi ve Kızı ile Birlikte Sandık Başına Gitti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, eşi ve kızı ile birlikte sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, oy kullanma işlemini, saat 11.30'da Karacaşehir İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Oy kullanmak üzere sandığa eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte giden Başkan Ataç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataç, bu seçimin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için önemine vurgu yaparak, "Her şey çok güzel olacak" dedi.

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Ataç, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.