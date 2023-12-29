Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve yönetimleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve yönetimlerini makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Güler ve Uzun, Başkan Ataç'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Uzun ve Güler'e çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR