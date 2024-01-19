Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Keskin'de Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Keskin'de vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Bizim arkamızda halkımız var. Eskişehir halkı satılmaz, satın alınamaz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Keskin Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. Tepebaşı Belediyesi Keskin Deneyimli Kafe'deki buluşmaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"SAĞLAM ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Başkan Ataç, buluşmada, "Seçim öncesinde bize güç verdiniz. Yıllardır beraberiz. Aramızda en ufak bir kötü söz yaşanmamıştır, hep kucaklaşmışızdır. Aramızda hep sevgi, saygı vardır. İnanın bu sıcaklık hem Ayşe'ye hem bana moral verir. Onun yolunu hep birlikte açacağız. 20 yıldır belediyecilik konusunda deneyimlerim var. Hepsini Ayşe Bacıma vereceğim. Biz kötü bir şey düşünmüyoruz. Her zaman iyiliği düşünüyoruz. Çünkü ilişkilerimiz iyi. Ne olursa olursun 2024'ün 31 Mart'ında yine ellerimizi kaldıracağız. Bu sevgi olduktan sonra dağları deviririz. Bugün burada nasıl başladıysak öyle devam edecek. Bu akşam burada verdiğiniz moral çok iyi geldi. Sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Bizim arkamızda halkımız var. Eskişehir halkı satılmaz, satın alınamaz. İsterse tonlarca paran olsun Eskişehir halkını satın alamazsın. Sizlere teşekkür ediyor sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

"BİZİM YOLUMUZ ATATÜRK'ÜN YOLU"

Milletvekili Çakırözer, "Sonuna kadar biz Ayşe Başkanımız bayrağı Yılmaz Hocamızdan resmen sizlerin, Eskişehirli her bireyin saygın oylarıyla devir alana kadar gece, gündüz, 7 gün değil 8 gün 24 saat değil 25 saat çalışmak size düşüyor bizlere düşüyor. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Bizim yolumuz Ayşe Başkanımızın yolu, bizim yolumuz Atatürk'ün yolu, bizim yolumuz Cumhuriyetin yolu" dedi.

"VİZYONUYLA ABİLİĞİ İLE YOLUMU AÇTI"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, baba ocağında olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisine emeği olan herkese teşekkür etti. Ünlüce, "1999'da ilk Tepebaşı Belediye Başkanı olduğunda ben de Eskişehir Barosu'nda kadın Hakları Komisyonundaydım. Ahmet Başkanımla o günden beri hiç ayrılmadık. Vizyonu ile abiliği ile yolumu açtı. Kendisine minnettarım. Hep birlikte çok çalışarak büyük emeklerle oluşturduğumuz bu kent kimliğini korumak ve hayata geçireceğimiz projelerle Eskişehir'i çok daha ileriye taşımak istiyoruz. Bu konuda da hemşehrilerimizin yıllardır olduğu gibi yanımızda duracağına yürekten inanıyorum" dedi.

"BİZ BU YOLA KENDİMİZE GÜVENLE BAŞKANLARIMIZA GÜVENLE GİRDİK"

CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları söyledi:

"Biz çok şanslıyız. Çünkü canımızı vereceğimiz canı gönülden yüreğimizi koyarak aklımıza tereddüt gelmeden çalışabileceğimiz başkanlarımız var. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Biz bu yola büyük bir inançla, kendimize ve başkanlarımıza güvenle girdik. Sizin yanınıza geldikten sonra bu güven bu enerjimiz artarak devam edecek. Hepinize teşekkür ederim."

Buluşma çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi.